29 films à regarder pendant le long congé de Noël

AFFREUX NOËL

Un promoteur de musique, fortuné mais solitaire, décide de passer les fêtes de Noël dans la maison de son enfance, proposant aux nouveaux occupants de celle-ci une importante somme d'argent pour réaliser son rêve.

*Avec Ben Affleck, James Gandolfini et Christina Applegate



BELLE PAGAILLE À NOËL

Une célibataire et un avocat intervertissent par erreur les commandes de jouets de Noël de leurs enfants respectifs. ***Avec Vanessa Lachey, Brendon Zub et David Winning



DESTINATION NOËL

À l'approche de Noël, une entrepreneure se rend au Colorado à la recherche d'un site pour une nouvelle station de ski.

***Avec Jennifer Finnigan et Eric Mabius



DEUXIÈME ACTE

Son curriculum vitae ayant été embelli à son insu, une vendeuse sans diplômes est engagée dans une grande firme de cosmétiques de New York.

***Avec Jennifer Hudson, Jennifer Lopez et Milo Ventimiglia



ÉPOUSEZ-MOI À NOËL

L'organisatrice d'une noce de Noël tombe sous le charme du frère de la mariée, une vedette de films d'action au coeur plus tendre qu'il n'y paraît.

***Avec Trevor Donovan, Rachel Skarsten et Emily Tennant

LA PLUS BELLE ÉTOILE DE NOËL

De retour dans sa ville natale pour Noël, une médecin a l'opportunité de reprendre la pratique de son père, parti à la retraite, et de poursuivre sa vie avec son amour de jeunesse.

***Steve Byers, Patrick Duffy et Brooke Nevin



LE COUP DE CŒUR DE NOËL

Une femme retourne dans sa ville natale pour aider sa sœur à organiser son mariage, qui aura lieu à Noël, dans un hôtel ayant déjà appartenu à leur famille. Elle doit travailler de concert avec le proprétaire actuel, un séduisant père célibataire.

***Avec Rachael Leigh Cook, Benjamin Ayres, Christie Burke



LE MIRACLE DE LA 34E RUE

Un homme prétendant être le père Noël est interné dans un institut spécialisé. Persuadé de son identité, un jeune avocat décide de prendre sa défense.

***Avec Richard Attenborough, Dylan McDermott, Elizabeth Perkins et Mara Wilson



LE NOËL DE SOPHIE

Une photographe débordée par son travail prend le temps de visiter sa grand-mère à Noël et propose au charmant nouveau voisin de l'aider à s'occuper de son jeune neveu.

***Avec Merritt Patterson, Jon Cor et Luke Roessler



LES ANGES GARDIENS DE NOËL

Une journaliste enquête sur le mystère entourant une jarre de Noël remplie d'argent, donnée anonymement aux personnes dans le besoin.

***Avec Zehra Leverman, Jeni Ross et Markian Tarasiuk

LES NOËLS DE MA VIE

À l'approche de Noël, une gestionnaire de fonds monétaire au coeur de pierre reçoit la visite de trois fantômes qui lui font prendre conscience de son comportement indigne.

***Avec Toni Braxton, Michael Jai et Gloria Reuben

LES SOULIERS DE NOËLLE

Enfermée dans un grand magasin la veille de Noël, une femme au caractère grincheux est visitée par son ange gardien, qui la ramène à de meilleurs sentiments.

***Avec Candace Cameron, Luke Macfarlane, Jean Smart

MAMAN, J’AI RATÉ L’AVION

Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans l'avion pour Paris qu'il manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'occupe des deux cambrioleurs qui s'en prennent à sa maison.

***Avec Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, Joe Pesci et Daniel Stern

MERCI POUR TOUT

Parties répandre les cendres de leur père aux Îles-de-la-Madeleine, deux soeurs en froid sont traquées par un tueur à la recherche du disparu, qu'il croit toujours vivant. Leur périple ne sera pas de tout repos...

***Avec Julie Perreault, Magalie Lépine-Blondeau et Robin Aubert

MILLE COULEURS DE NOËL

Une organisatrice d'événements à New York retourne au Tennessee pour le temps des Fêtes et se voit travailler pour un événement de Noël à Dollywood, aux côtés du directeur des opérations du parc d'attractions.

***Avec Danica McKellar, Niall Matter et Zoë Noelle Baker

NEZ ROUGE - DISPONIBLE DÈS LE 24 DÉCEMBRE

Céline, dont le premier roman a été démoli par Félix, critique littéraire, va devoir, avec lui, faire du bénévolat pour l'Opération Nez Rouge.

***Avec Patrick Huard, Pierre Lebeau et Michèle-Barbara Pelletier



NOËL AVEC UN INCONNU

Une employée d'une petite librairie de Manhattan s'éprend d'un propriétaire de chien qu'elle a rendu amnésique après l'avoir heurté accidentellement avec sa bicyclette.

***Avec Ali Liebert, Tina Lifford et Peter Porte

NOËL COUNTRY

Charlotte, une chanteuse country, retourne dans le Montana pour célébrer le temps des Fêtes avec sa famille. ***Avec Laura Osnes, Stephen Huszar et P. Lynn Johnson

NOËL DERNIER

Rien ne semble aller pour Kate, une Londonienne frustrée qui travaille comme elfe dans une boutique de Noël. Mais les choses vont bientôt s'améliorer lorsqu'elle rencontre Tom, un charmant charmeur qui semble trop beau pour être vrai.

***Avec Emilia Clarke, Henry Golding et Michelle Yeoh



NOËL TOUS LES JOURS

Une productrice de téléréalité s'éprend de la vedette de sa nouvelle émission, un homme beau et sexy qui célèbre Noël tous les jours de l'année.

***Avec Chelsea Hobbs et Christopher Russell

NOËL TRAGIQUE

Durant les vacances de Noël, un groupe d'étudiantes devient la proie d'un violent tueur.

***Avec Imogen Poots, Cary Elwes et Aleyse Shannon

PIÈGE DE CRISTAL

Dans un gratte-ciel de Los Angeles, un policier combat des terroristes qui ont pris en otage sa femme et ses collègues de bureau.

***Avec Bruce Willis, Alan Rickman, William Atherton et Bonnie Bedelia



PREMIÈRE NEIGE, PREMIER AMOUR

Samantha, une jeune éditrice, retourne dans sa ville natale pour une réception donnée en l'honneur de son père qui prend sa retraite et pour assister à la traditionnelle Fête de la première neige. Elle y retrouve son amour de jeunesse, un célèbre joueur de football américain.

***Avec Trevor Donovan, Lindy Booth et Joe Theismann

SHAZAM!

Un orphelin de 14 ans, qui se transforme en superhéros adulte chaque fois qu'il prononce le mot magique "Shazam!", doit apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs afin de combattre un savant fou qui menace le monde. Tiré d'une bande dessinée.

***Avec Asher Angel, Zachary Levi et Mark Strong



UN NOËL D’AMOUR ET D’AMITIÉ

Ashley part dans son village natal dans l'espoir de renouer avec son amour de jeunesse. Les choses ne vont pas se passer comme prévu.

***Avec Beth Broderick, Breanne Hill, Colton Little et Tanner Novlan

UN NOËL (PRESQUE) PARFAIT

Un couple de nouveaux mariés célèbre leur premier Noël ensemble.

***Avec Susie Abromeit et Dillon Casey

UNE HISTOIRE D’AMOUR À NOËL

À l'approche de Noël, les maires de deux villes voisines décident de faire tout en leur pouvoir pour gagner le concours de décorations festives de la Nouvelle-Angleterre.

***Avec Tricia Helfer, Eric Mabius et Aliza Vellani

UNE NOUVELLE TRADITION POUR NOËL

Une mère et un père célibataires se disputent le contrôle des préparatifs de la fête de Noël à l'école de leurs enfants. ***Avec Anne Heche, Sean Michael et Dylan Neal

