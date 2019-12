3 looks de vedettes à copier pour les fêtes!

Plusieurs vedettes québécoises ont retenu notre attention avec leurs looks festifs, cette semaine sur Instagram!

Que vous ayez besoin d'inspiration pour votre party de bureau, votre Noël entre amis ou la réception du 31 décembre, on est là pour vous!

Voici 3 tenues parfaites pour les fêtes, quelle que soit l'occasion...

Classe et tendance comme Maripier Morin

Pour le lancement de sa nouvelle collection de lingerie, Maripier Morin a montré qu'on pouvait parfaitement porter un bodysuit sexy pour un événement et le rendre chic et de bon goût!

Elle l'a simplement agencé avec un col roulé transparent noir, une ceinture aux accents argentés et un jean vintage!

Un ensemble parfait pour un party de bureau ou un brunch des fêtes!

Ultra sexy comme Élodie d'OD Bali

La période de Noël est LE moment d'oser la petite robe rouge!

On s'inspire d'Élodie d'Occupation Double Bali et on la porte avec un rouge à lèvres assorti!

Pour affronter l'hiver québécois, on enfile une paire de collants noirs transparents et on complète avec un manteau de fausse fourrure pour un look totalement glamour!

Superstar comme Rafaëlle Roy de La Voix

La finaliste de La Voix a attiré tous les regards avec un ensemble brillant, cette semaine!

On copie le style de Rafaëlle Roy pour notre party du 31 décembre avec un complet ou une robe à paillettes! Le mot d'ordre : une seule couleur de la tête aux pieds, que l'on opte pour l'argent, le noir ou le rose!

Et si vous êtes à la recherche d'inspiration mode masculine, revoyez les plus beaux looks de Jay Du Temple pendant la saison d'Occupation Double Afrique du Sud!

Vous aimerez aussi: