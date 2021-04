Angelina Jolie : voyez la bande-annonce remplie d'action de son nouveau film!

Angelina Jolie est de retour au cinéma!

L'actrice oscarisée sera la vedette du nouveau thriller Those Who Wish Me Dead, à l'affiche partout en mai!



Dans une première bande-annonce remplie d'action, Angelina Jolie est incroyable dans son rôle d'experte en survie prête à tout pour protéger un jeune garçon témoin du meurtre de son père.



Voyez les images ci-dessous :







Le long métrage, adapté du roman éponyme de Michael Koryta, est réalisé par Taylor Sheridan, le cinéaste et scénariste qui est derrière l'excellent Wind River.



Those Who Wish Me Dead sera à l'affiche dès le 14 mai prochain en salles!





New Line Cinema





Angelina Jolie a récemment posé à la une du numéro du magazine de mode Vogue UK!

La magnifique séance photo a été réalisée à la résidence de la star à Los Angeles. Voyez maintenant les superbes clichés de la vedette.



