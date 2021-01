Crave et Netflix: les nouveautés à ne pas manquer en fin de semaine

Faites du popcorn, tamisez les lumières et sortez la doudou : les nouveautés de la semaine sont arrivées sur Crave et Netflix!

On vous propose des nouveaux thrillers captivants, des suspenses sombres, une série surnaturelle, une comédie et un documentaire pour les fans de James Bond!

Voici nos 8 suggestions Crave et Netflix à regarder en rafale ce weekend :

CRAVE

C.B. STRIKE : BLANC MORTEL

Une toute nouvelle série dramatique basée sur les romans policiers de J.K. Rowling suivant le vétéran Cormoran Strike devenu détective privé et son ingénieuse assistante, Robin Ellacott.

Le premier épisode de ce thriller réunissant Tom Burke, Holliday Grainger et Kerr Logan est disponible dès maintenant sur Crave et on pourra en voir un nouveau chaque mercredi dès 22h.

De la passion à l’obsession

Une avocate fréquente un cadre qui devient rapidement obsédé par elle.

Un suspense avec Aris Athanasopoulos, Joanne Boland et Celestine Caravaggio.

Cible de choix

Un groupe de terroristes enlève la fille d'un milliardaire pour obtenir la précieuse technologie développée par ce dernier.



Un thriller d’action avec Bruce Willis, Jesse Metcalfe et Texas Battle.

Baltimore à minuit

Un adolescent de 14 ans veut à tout prix rejoindre une bande de motocyclistes faisant la loi dans les rues de Baltimore.

Ce drame met en vedette Jahi Di’Allo, Meek Mill et William Catlett.

Superintelligence

Une entité à l'intelligence artificielle très développée étudie une femme ordinaire pour décider du sort de l'humanité.

Une comédie avec Melissa McCarthy, Bobby Cannavale et James Corden.

Riverdale, saison 5

Retrouvez Archie et sa bande dans l’univers sombre et intrigant de Riverdale! Cette saison, on pourra entre autres voir Betty, Veronica, Archie et Jughead au bal des finissants.

L’art de l’espionnage

L’espionnage est un jeu sérieux. Au fil de l’histoire, les outils et technologies qui s’y rattachent ont compté autant que les espions eux-même.

Un documentaire captivant à voir dès maintenant sur Netflix!

C’est ton destin : la saga Winx

Déterminé à maîtriser ses pouvoirs, un groupe d’ados jongle avec rivalités, amours et études surnaturelles à Alféa, un pensionnat tout simplement magique!

Une adaptation de la série d’animation de Nickelodeon Winx Club réunissant Abigail Cowen, Danny Griffin et Hannah van der Westhuysen.

