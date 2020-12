Dune de Denis Villeneuve : controverse autour de la diffusion!

Denis Villeneuve est en désaccord avec la décision du studio Warner Bros. de lancer simultanément son prochain film Dune dans les cinémas et sur la plateforme HBO Max.



Cette décision a été prise par AT & T, à qui appartient WarnerMedia, dont l'une des filiales est le studio Warner Bros.



Dans un long texte partagé par Variety, le cinéaste québécois explique qu'il a appris la nouvelle dans les médias. Selon lui, avec cette décision, « Warner Bros. a peut-être tué la franchise Dune ».

« Avec cette décision, AT & T a pris en otage l’un des plus importants et respectables studios de l’histoire. Il n’y a absolument aucun amour du cinéma ni du public ici. [...] Dune est entièrement voué au cinéma et aux spectateurs, AT & T est voué à sa survie sur Wall Street. HBO Max étant un échec jusqu’à maintenant, AT & T a décidé de sacrifier tout le calendrier de Warner Bros. en 2021 pour attirer l’attention du public. [...] Cette décision veut direr que Dune n'aura pas la chacne de performer d'une façon qui lui permettrait d'être viable financièrement et prêtera aussi flanc au piratage », explique Denis Villeneuve.



Rappelons que la sortie de Dune a dû être reportée en octobre 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.



La bande-annonce du long métrage fort attendu avait été dévoilée au début de l'automne. Mettant en vedette Timothée Chalamet, cette adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert racontera l'histoire de Paul Atreides, un jeune homme qui, après avoir été trahi par l'Empereur Shaddam IV, va venger sa famille et reconquérir la planète Dune.



Revoyez les époustouflantes images ci-dessous :







