Ellen Page révèle être transgenre et change de prénom

Ellen Page a révélé être transgenre, aujourd'hui, dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

La star, qui avait annoncé qu'elle était lesbienne en 2014, fait maintenant son coming out trans.

L'artiste qui a marqué le public dans les films Juno et Inception et qui brille dans la série à succès The Umbrella Academy a aussi révélé son nouveau nom : Ellen Page s'appelle désormais Elliot Page.

Voici la touchante publication de l'acteur canadien :

« Salut les amis, je veux vous annoncer que je suis trans, mes pronoms sont il / ils et mon nom est Elliot. Je me sens chanceuse de pouvoir écrire ceci. D’être ici. D’en être arrivé là ma vie. Je ressens une immense gratitude envers les personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Je n’arrive pas à trouver les mots pour exprimer à quel point c'est remarquable de m’aimer enfin comme je suis et de m’aimer assez pour poursuivre cette quête vers le moi authentique. J’ai été infiniment inspiré par tellement de gens de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche visant à faire de ce monde un endroit plus inclusif et rempli de compassion. J'offrirai tout le soutien que je pourrai et continuerai de lutter pour une société plus aimante et plus équitable.

[...] J'aime le fait d’être trans. Et j'aime le fait d’être queer. Et plus je me rapproche de qui je suis et embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m'épanouis. À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout mon possible pour changer le monde de la meilleure façon. »

Rich Fury/Getty Images

Suite à la publication de ce message, Elliot Page a reçu des tonnes de commentaires positifs de la part du public et d'autres célébrités. Alyssa Milano, Mia Farrow et Miley Cyrus ont entre autres manifesté leur soutien et leur amour à l'acteur.

