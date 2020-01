Gwyneth Paltrow n'a plus envie d'être actrice

Gwyneth Paltrow est en vedette du nouveau numéro du Harper's Bazaar!

Dans l'entrevue accordée au magazine, la célèbre blonde explique qu'elle a totalement perdu sa passion pour le métier d'actrice.

Malgré qu'on l'ait vue dans la populaire série The Polician en 2019 et dans la peau de Pepper Potts dans les films Avengers et Iron Man, la star n'a plus envie de jouer.

Vince Bucci/AFP via Getty Images

Voici ce qu'a déclaré Gwyneth Paltrow lorsque le journaliste du Harper's Bazaar lui a demandé si la piqûre du métier d'actrice lui reviendrait un jour :

« Littéralement jamais. Ja-mais! Quand je jouais, je me suis vraiment brûlée. Quand je l'ai réalisé, je faisais trois à cinq films par année. Je me suis rendue au point où je ne pouvais plus endurer même les toutes petites choses, comme m'asseoir dans la fourgonnette qui m'emmenait sur le plateau ou faire retoucher mon maquillage et tout... Le dernier film dans lequel j'ai été en vedette, j'étais enceinte de ma fille. Ça s'appelait Proof, c'était l'adaptation d'une pièce dans laquelle j'avais joué à Londres, et je me suis dit 'J'en ai assez. Je ne peux plus faire ça.' »

Gwyneth Paltrow a ajouté qu'elle « vomissait » et avait des « hauts le coeur » chaque fois qu'elle voit l'un de ses films et qu'elle « détestait ça ».

Elle consacre maintenant son temps à sa compagnie de lifestyle, Goop.

Vous aimerez aussi: