Halloween: 20 séries et films d'horreur qui vous feront frissonner!

Avec la pandémie, l’Halloween se fête d’une toute autre façon cette année!

Heureusement, il est possible de créer une ambiance drôle et effrayante à la maison en tamisant les lumières et en s'installant devant la télé avec quelques sucreries!

Si vous avez besoin de suggestions de films d'horreur, de séries mystérieuse et d'épisodes spéciaux d'Halloween, on est là pour vous!

On vous a préparé un top 20 séparé en catégories bien distinctes. De cette façon, vous éviterez de terroriser les tout-petits ou de vous retrouver devant une comédie alors que vous rêviez d'un film d'épouvante à glacer le sang, une fois la nuit tombée!

Voici nos suggestions de films et de séries d'Halloween à regarder en rafale :

5 films et séries d'Halloween à regarder en famille

Hôtel Transylvanie

Dracula, le propriétaire de l’Hôtel Transylvanie, met les bouchées doubles pour protéger sa fille-adolescente quand un soupirant indésirable s’intéresse à elle.

À voir en français sur Netflix.

Psstt...! Les deux suites du film d'animation sont également disponibles sur la plateforme!

Histoires à faire frémir

Dans cette série d'animation, Shrek et sa bande nous racontent des histoires de peur.

À voir en français sur Netflix.

Le pendule d'Halloween

Aux côtés d'une puissante sorcière, un orphelin et son oncle magicien empêchent un vilain mage d'anéantir le monde à l'aide d'une horloge cachée dans son ancien manoir.

Disponible sur Crave en version originale et en français avec l'abonnement Super Écran.

La famille Addams

Les membres de la famille Addams se préparent à recevoir des membres éloignés du clan. Des problèmes surviennent quand une personnalité de la télévision constate que le manoir des Addams fait obstacle à son rêve de vendre toutes les maisons du quartier.

Disponible sur Crave en version originale et en français avec l'abonnement Super Écran.

Hubie sauve l'Halloween

Hubie n’est pas le gars le plus populaire de Salem, au Massachusetts, mais quand l’Halloween devient vraiment effrayante, ce peureux décide protéger sa ville.

Une comédie d'horreur mettant en vedette Adam Sandler disponible en français sur Netflix.

5 séries d'horreur terrifiantes pour un public averti

The Haunting of Bly Manor (Bly Manor: la dernière demeure)

Être mort ne veut pas dire être parti. Une femme plonge dans un abysse de secrets dans cette série gothique romantique du créateur de « La dernière demeure des Hill »

Une série à voir en français sur Netflix.

The Haunting of Hill House (La dernière demeure des Hill)

Un groupe de frères et soeurs qui, pendant leur enfance, ont grandi dans ce qui deviendra la maison hantée la plus célèbre du pays. Maintenant adulte, la famille se réunit à cause d'une tragédie. Ils devront faire face à leurs fantômes du passé, dont certains ne sont que dans leur esprit et d'autres se cachent dans l'ombre de Hill House.

Une série à voir en français sur Netflix.

The Walking Dead

Les 9 saisons de cette série d'horreur culte sont disponibles sur Netflix! Il vous faut toutefois comprendre l'anglais, puisque les épisodes ne sont disponibles qu'en version originale sous-titrée.

Lovecraft Country, version française

Atticus Black, accompagné de son amie Letitia et de son oncle George, parcourt l'Amérique ségrégationniste des années 50 à la recherche de son père disparu. Sur la route, ils doivent surmonter à la fois les terreurs racistes de l'Amérique blanche et les créatures monstrueuses qui pourraient être tirées d'un livre de H.P. Lovecraft.

Une série d'horreur à voir en français sur Crave.

Dexter

Une autre série culte parfaite pour un marathon d'Halloween! Les 8 saisons de Dexter sont disponibles en français sur Crave.

5 épisodes d'Halloween tirés de séries adorées du public

Brooklyn Nine-Nine, saison 1 épisode 6

Le tout premier épisode du fameux concours d'Halloween de la bande du Nine-Nine!

À voir en français sur Netflix.

Chair de poule, saison 1, épisode 12

Cet épisode de Chair de poule est probablement LE souvenir d'épouvante le plus marquant de toute la génération Canal Famille! C'est celui de Slappy, le pantain maléfique!

Disponible en français sur Netflix.

New Girl, saison 2 épisode 6

Dans cet épisode spécial d'Halloween, Jess travaille dans une maison hantée. Fous rires garantis!

À voir en français sur Netflix.

Friends, saison 8, épisode 6

Dans cet épisode d'Halloween de la comédie culte, Chandler et Monica organisent un party d'Halloween.

À voir en français sur Netflix.

The Office, saison 2 épisode 5

Michael doit prendre une décision déchirante : il doit renvoyer quelqu'un. Malheureusement, cela coïncide avec les préparatifs du party d'Halloween.

5 films d'épouvante qui vous empêcheront de dormir

Ça : chapitre 2

La suite du terrifiant remake de l'histoire de Stephen King!

Vingt-sept ans après sa défaite, Grippe-sou est de retour à Derry. Mike Hanlon et ses amis d'enfance se réunissent dans l'espoir de détruire une fois pour toutes le clown diabolique à l'apparence changeante, maintenant plus puissant que jamais.

Disponible sur Crave en version originale sous-titrée et en français avec l'abonnement Super Écran.

Le garçon

Pour s’occuper de son garçon, un couple engage une gardienne qui est secouée d’apprendre que l’enfant est en fait une poupée que ces gens traitent comme un humain.

À voir en français sur Netflix.

Dans les hautes herbes

Après avoir entendu les appels à l’aide d’un garçon, une femme enceinte et son frère s’aventurent dasn un baste champ de hautes herbes dont ils deviennent prisonniers.

À voir en français sur Netflix.

Halloween

Quarante ans après avoir survécu au massacre perpétré par le tueur en série Michael Myers durant la soirée d'Halloween, Laurie Strode se prépare à éliminer pour de bon ce dernier, qui vient de s'évader. Suite directe du film-culte de 1978.

Ce film d'épouvante met en vedette Jamie Lee Curtis et est disponible en version originale sous-titrée sur Crave.

La malédiction de la dame blanche (La Llorona)

Une jeune mère veuve demande l'aide d'un mystérieux guérisseur afin qu'il la protège de La Llorona, une tueuse d'enfants fantôme appartenant à la légende mexicaine. Épisode de la saga de « La conjuration ».

Disponible sur Crave en version originale sous-titrée et en français avec l'abonnement Super Écran.

