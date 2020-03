Harvey Weinstein est atteint du coronavirus

Comme on dit: «Karma is a b*tch»!

Il faut croire que le petit Jésus a entendu les prières de plusieurs-plusieurs-plusieurs-plusieurs femmes... puisque le producteur déchu Harvey Weinstein a été testé positif au coronavirus!

Eh oui, Weinstein a été mis en isolement au Wende Correctional Facility de l'État de New York après avoir contracté le coronavirus en prison; en provenance de la prison de Rikers Island, mercredi dernier.

Weinstein, 68 ans, purge présentement une peine de 23 ans pour viol et agression sexuelle.



Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images



Le 24 février dernier, l'ex-géant de Hollywood a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol.

Le jury a reconnu l'ex-géant de Hollywood coupable d'agression sexuelle au premier degré. Harvey Weinstein a aussi été déclaré coupable de viol au troisième degré.

Précédemment, le producteur déchu avait plaidé non coupable aux 5 chefs d'accusations qui pesaient contre lui. Les faits qui lui étaient reprochés dans ce dossier concernaient deux femmes.

Rappelons que l'homme de 67 ans a été un producteur très important à Hollywood et ce, pendant de nombreuses années. Plus de 75 femmes ont dénoncé ses inconduites sexuelles, ses menaces et abus de pouvoir au cours des dernières années, lançant du même coup le mouvement #MeToo. Parmi ses présumées victimes, on compte les célèbres actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Heather Graham, Kate Beckinsale, Rose McGowan et Lupita Nyong’o.

