Harvey Weinstein reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle

Harvey Weinstein a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de viol, aujourd'hui au palais de justice de New York.

Il a toutefois été acquitté des 3 autres accusations qui pesaient contre lui.

Le jury a reconnu l'ex-géant de Hollywood coupable d'agression sexuelle au premier degré. Cela pourrait faire en sorte qu'il se retrouve 25 ans derrière les barreaux.

Harvey Weinstein a aussi été déclaré coupable de viol au troisième degré. Le verdict a été rendu après 5 jours et heures de délibérations. Le jury était composé de 7 hommes et de 5 femmes.

Précédemment, le producteur déchu avait plaidé non-coupable aux 5 chefs d'accusations qui pesaient contre lui. Les faits qui lui étaient reprochés dans ce dossier concernaient deux femmes. JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images De nouvelles accusations contre Harvey Weinstein Le mois dernier, on apprenait que Harvey Weinstein ferait face à trois nouveaux chefs d'accusation de crimes sexuels. Ces agressions contre deux femmes auraient eu lieu lors de deux événements différents pendant l'hiver 2013. Par ailleurs, 3 autres accusations sont actuellement sous examen. Il pourrait donc faire face à un total de 6 nouveaux chefs d'accusation pour des crimes de nature sexuelle.

Rappelons que l'homme de 67 ans a été un producteur très important à Hollywood et ce, pendant de nombreuses années. Plus de 75 femmes ont dénoncé ses inconduites sexuelles, ses menaces et abus de pouvoir au cours des dernières années, lançant du même coup le mouvement #MeToo.

Parmi ses présumées victimes, on compte les célèbres actrices Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Heather Graham, Kate Beckinsale, Rose McGowan et Lupita Nyong’o.