Honor Blackman et Shirley Douglas: deux icônes du cinéma sont décédées

Deux légendes du cinéma sont décédées le 5 avril 2020 : Honor Blackman et Shirley Douglas.

La première était la célèbre Bond Girl du film Goldfinger, sorti en 1964. La seconde était une actrice canadienne activiste qu'on a vue dans Lolita, film de Stanley Kubrick de 1962. C'était aussi la mère de Kiefer Sutherland.

Honor Blackman / United Artist/Getty Images

Honor Blackman s'est éteinte paisiblement entourée de ses proches à son domicile de Lewes en Angleterre. Elle avait 94 ans. Sa famille a déclaré qu'elle était morte de causes naturelles sans lien avec la COVID-19.

Shirley Douglas est décédée à la suite de complications dues à une pneumonie. Son célèbre fils, Kiefer Sutherland, a annoncé la triste nouvelle sur Twitter :

« Tôt ce matin, ma mère Shirley Douglas s'est éteinte suite à des complications entourant une pneumonie (sans lien avec la COVID-19). Ma mère était une femme extraordinaire qui a eu une vie extraordinaire. Malheureusement, elle avait des ennuis de santés depuis un bout de temps et, en famille, on savait que ce jour allait venir. Mon coeur se brise pour toutes les familles qui ont perdu un proche à cause du coronavirus. Soyez prudents. »

Shirley Douglas et Kiefer Sutherland/ George Pimentel/Getty Images

Toutes nos pensées vont aux familles et aux proches de ces deux icônes du cinéma.

Vous aimerez aussi: