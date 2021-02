Jennifer Lopez jouera une tueuse à gages dans un nouveau film Netflix!

Jennifer Lopez sera la star du film The Mother, un nouveau thriller sur Netflix!



La chanteuse jouera une tueuse à gages qui reprend du service pour protéger sa fille qu'elle a abandonnée il y a plusieurs années pour entreprendre une carrière criminelle. Selon Deadline, l'esprit du film se rapprochera de Léon du réalisateur Luc Besson, sorti en 1994, mettant en vedette Natalie Portman.

Pour la réalisation de ce projet, Netflix a pensé à la cinéaste Niki Caro, qui a récemment dirigé Mulan sur Disney!

Le scénario sera écrit par Mischa Green (Lovecraft Country) en collaboration avec Andrea Berloff (NWA : Straight outta compton).





Chelsea Guglielmino - Getty Images



On pourra également voir Jennifer Lopez sur Netflix dans le film The Cipher, une adaptation du roman d'Isabelle Maldonado. Ça promet!



Rappelons que la diva a offert une excellente prestation à l'investiture de Joe Biden en janvier dernier. Revoyez les images virales ci-dessous :







Sur une autre note, Jennifer Lopez et son amoureux Alex Rodriguez ont récemment fait l'acquisition d'une magnifique villa en bord de mer à 40 millions de dollars. Découvrez maintenant les superbes photos de la spectaculaire demeure!



