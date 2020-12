Kevin Bacon reprend Creep de Radiohead entouré de bébés chèvres

Kevin Bacon est notre vedette du jour!

Saviez-vous que la star du film Footloose savait très bien chanter?

L'acteur s'est installé devant la caméra, hier soir, et a repris avec brio le succès Creep de Radiohead. En plus d'impressionner avec sa jolie voix et son talent de guitariste, Kevin Bacon nous a fait sourire : tout au long de la vidéo, il est entouré de bébés chèvres qui semblent adorer sa performance!

L'une d'elles s'installe même à ses côtés, et mâchouille sa manche de chemise sans retenue pendant qu'il joue!

Voici la vidéo de ce cover de Creep par Kevin Bacon, qui est vite devenue virale :

Au début de la vidéo, l'acteur de 62 ans lance que « les chèvres voulaient qu'il joue cette chanson, et ce n'est pas très approprié mais malgré tout, elles ont insisté » !

On craque!

Sur le même thème, Damien Robitaille a poursuivi sa série de reprises en solo, aujourd'hui sur Twitter. Il nous a offert une version aussi épurée qu'éclatée de la chanson Africa de Toto :

AFRICA - Toto



One of the most requested songs this week.

Visit my Youtube page for the full version👇https://t.co/nWpxlA4mP0@toto99com @michelcharette pic.twitter.com/oa18RfnP8S — Damien Robitaille (@damienrobi) December 29, 2020

On adore!

