Le sapin a des boules: les stars du film recréent LA scène des lumières!

Le sapin a des boules est votre film de Noël culte, vous aussi? On a une formidable nouvelle pour vous : les stars du long métrage, Chevy Chase et Beverly D'Angelo, ont accepté de se remettre dans la peau de Clark et Ellen le temps d'une publicité!

Vous avez bien lu!

31 ans plus tard, le fameux couple Griswold est de retour et recrée la scène mytique où Clark allume les lumières de Noël à l'extérieur de la maison.

Cette réunion surprise des vedettes du Sapin a des boules s'est faite dans le cadre d'une publicité télé pour les voitures électriques Mustang.

Mustang Mach-E | Ford

Voici la pub en question, qui nous permet de voir Chevy Chase et Beverly D'Angelo dans la peau de Clark et Ellen plus de trois décennies plus tard :

Avouez que ça donne envie de revoir Le sapin a des boules!

Dans cette comédie de Noël sortie au début du mois de décembre 1989, Clark Griswold décide de fêter Noël comme il se doit : il va couper lui-même son sapin avec sa petite famille, il invite ses parents, ses beaux-parents, sa tante et son oncle, et il a même décidé de décorer la maison entière de 25 000 ampoules... mais rien ne se déroulera comme prévu!

Et si vous voulez découvrir (ou redécouvrir) d'autres classiques du cinéma des Fêtes, revoyez notre liste de suggestions enVedette!

