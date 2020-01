Les 10 plus beaux looks des Golden Globes 2020

Dimanche soir avait lieu la 77e cérémonie des Golden Globe Awards animée par Ricky Gervais.



Vos stars préférées étaient réunies pour célébrer le meilleur du cinéma et de la télévision en 2019.



Voici les 10 plus beaux looks sur le tapis rouge de la prestigieuse cérémonie :



Jennifer Lopez en Valentino Couture





Daniele Venturelli - Getty Images



Charlize Theron en Dior





George Pimentel - Getty Images

Jennifer Aniston en Dior





Steve Granitz - Getty Images

Renee Zellweger en Armani Privé





Steve Granitz - Getty Images

Nicole Kidman en Atelier Versace

Axelle/Bauer-Griffin - Getty Images

Scarlett Johansson en Vera Wang





Steve Granitz - Getty Images

Taylor Swift en Etro





Axelle/Bauer-Griffin - Getty Images

Margot Robbie en Chanel Haute Couture





Steve Granitz - Getty Images

Cate Blanchett en Mary Katrantzou





Daniele Venturelli - Getty Images

Reese Witherspoon en Roland Mouret

Steve Granitz - Getty Images



