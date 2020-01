Les grands gagnants des Golden Globes 2020

La 77e cérémonie des Golden Globes avait lieu dimanche soir à Los Angeles. Vos stars préférées étaient réunies pour célébrer le meilleur du cinéma et de la télévision en 2019.



Voici les grands gagnants de la prestigieuse soirée :



1917 : la surprise de la soirée

Le long métrage de Sam Mendes a remporté le prix du Meilleur réalisateur (Sam Mendes) et du Meilleur film dramatique.





Kevin Winter - Getty Images

Renee Zellweger récompensée pour Judy

La célèbre actrice a remporté son quatrième Golden Globe en carrière pour sa bouleversante performance dans le film Judy.





David Crotty - Getty Images



Joaquin Phoenix couronné Meilleur acteur pour Joker

Le populaire acteur a remporté le titre du Meilleur acteur dans un drame pour son excellente performance dans le film Joker.





Kevin Winter - Getty Images



Parasite remporte le Meilleur film étranger

Le film Parasite du cinéaste Joon-ho Bong a été couronné le Meilleur film étranger.





Daniele Venturelli - Getty Images

Brad Pitt remporte son deuxième Golden Globe en carrière

Le bel acteur a été récompensé pour son travail dans Once Upon A Time... In Hollywood. Le long métrage, mettant également en vedette Leonardo DiCaprio et Margot Robbie, a aussi remporté la Meilleure comédie ou film musical.





Daniele Venturelli - Getty Images

Elton John remporte la Meilleure chanson originale pour un long métrage

Le film Rocketman a remporté deux prix pendant la soirée, dont la Meilleure chanson originale pour I’m Gonna (Love Me Again), composée par Elton John.





Steve Granitz - Getty Images





