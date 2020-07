Les nouveautés à regarder en rafale sur Crave et Netflix ce week-end

Envie de vous accorder une journée ou soirée cinéma à la maison en fin de semaine?

Ça tombe bien, Crave et Netflix regorgent de nouveautés captivantes!

Vous êtes du genre à sortir les mouchoirs devant un drame? Vous préférez rigoler devant un succès acclamé par la critique? Vous faire peur devant un film d'horreur? Quelle que soit votre réponse, on a des suggestions à la tonne pour vous!

Voici les nouveautés Crave et Netlix à regarder en rafale ce week-end :

Le chant des noms

Un enfant se lie d'amitié avec un jeune prodige du violon. Les deux garçons deviennent comme des frères jusqu'à la disparition du musicien. 40 ans plus tard, il tombe sur un indice sur ce qui est arrivé à son meilleur ami d'enfance.

Ce drame produit conjointement entre le Canada et la Hongrie eest réalisé par François Girard et met en vedette Tim Roth et Clive Owen.

La famille Addams

Les membres de la famille Addams se préparent à recevoir des membres éloignés du clan. Des problèmes surviennent quand une personnalité de la télévision constate que le manoir des Addams fait obstacle à son rêve de vendre toutes les maisons du quartier.

Un film d'animation à regarder en famille!

L'inquiétante absence

Le constat est assez unanime : au Québec, le cinéma de genre est peu présent et boudé. Pourtant, des maîtres ont laissé une trace permanente avec de grandes oeuvres. Mais pourquoi ces films sont-ils marginalisés?

Un documentaire de Félix Brassard et Amir Belkaim.

McMillion$

En 2001, à Jacksonville, l'agent du FBI Doug Mathews prend connaissance d'une note intrigante qui pique sa curiosité.

Une série documentaire sur une fraude entourant le jeu Monopoly des restaurants McDonald's qui ne laissera personne indifférent.

Midway

L'histoire de la bataille de Midway racontée par les chefs et les marins qui l'ont combattue.

Ce drame de guerre réunit Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans et Aaron Eckhart.

Crazy Rich Asians

Lorsqu’elle accompagne son amoureux pour une visite dans sa famille à Singapour, Rachel Chu découvre qu'ils sont extrêmement riche et doit faire face à sa difficile belle-mère.

Cette comédie, qui a reçu de nombreuses nominations aux Golden Globes, met en vedette Constance Wu, Henry Golding et Michelle Yeoh.

La religieuse (The Nun)

Une jeune religieuse se rend en Roumanie avec un prêtre afin de tenter de percer le mystère d’un esprit malveillant qui hante un lieu sacré.

Un film d'horreur pour public averti sorti de l'univers des films The Conjuring réunissant Demián Bichir, Taissa Farmiga et Jonas Bloquet.

Activité paranormale 2, 3 et 4

Les trois suites du succès d'épouvante Activité paranormale arrivent sur Netflix ce dimanche 12 juillet!

À regarder l'un à la suite de l'autre pour des frissons garantis!

