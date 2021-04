Macaulay Culkin est père pour la première fois à 40 ans!

Macaulay Culkin et Brenda Song sont parents pour la toute première fois!

Celui que l'on a connu tout jeune dans le film classique Maman, j'ai raté l'avion et son amoureuse, qui est actrice elle aussi, ont accueilli un petit garçon en pleine santé le 5 avril dernier.

Le bébé a vu le jour en après-midi, et lui et la mère se portent bien. Macaulay Culkin et Brenda Song ont décidé d'appeler leur fils Dakota.

C'est l'acteur qui a suggéré ce nom afin de rendre hommage à sa soeur, Dakota Culkin, décédée dans un tragique accident en 2008.

Le couple a annoncé la grande nouvelle au magazine Esquire, aujourd'hui, et ont déclaré qu'ils « débordaient de joie » suite à l'arrivée du poupon.

Macaulay Culkin a rencontré Brenda Song sur le plateau du film Changeland en Thaïlande il y a quelques années. Ils sont depuis inséparables. L'acteur de 40 ans et sa douce, qui a 33 ans, habitent ensemble à Paris où ils ont une maison avec trois chats et un poisson.

On leur souhaite énormément de bonheur avec leur petit Dakota!

