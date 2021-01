Marion Ramsey, célèbre actrice de Police Academy, est décédée

L'actrice Marion Ramsey est décédée.

Celle qui a marqué le public avec son rôle de Laverne Hooks dans les films Police Academy s'est éteinte le 7 janvier 2020. Elle avait 73 ans.

C'est son agent a annoncé la triste nouvelle au Variety :

« Sa passion pour le jeu et son bonheur de partager avec le monde entier était immense. Marion apportait de la bonté et une lumière constante qui remplissait toutes les pièces où elle mettait le pied. Ceux qui la connaissaient bien ressentent déjà que cette lumière se tamise. Elle nous manquera et nous l'aimerons toujours. »

Marion Ramsey a rendu son dernier souffle dans sa maison de Los Angeles, en Californie.

L'actrice était récemment tombée malade. La cause exacte de sa mort n'a pas été révélée.

En plus d'avoir interprété la célèbre policière dans les six films Police Academy dans les années 80, Marion Ramsey était une véritable étoile de Broadway.

En effet, elle s'est fait connaître en 1978 dans la pièce Eubie! et a ensuite fait le tour des États-Unis avec la comédie musicale Hello Dolly!, dans laquelle elle était en vedette.

À la télévision, on l'a vue dans Keep On Truckin sur la chaîne américaine ABC, ainsi que dans la série Cos. Marion Ramsey a aussi fait quelques apparitions dans le succès télé Beverly Hills 90210 dans les années 90.

Toutes nos pensées vont aux proches de Marion Ramsey en cette période de deuil.

