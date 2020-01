Meghan Markle aurait signé un contrat important avec Disney

La semaine dernière, Meghan Markle et son époux, le prince Harry, ont choisi de renoncer à leur titre de membres supérieurs de la royauté. Cette décision controversée a énormément fait jaser dans les médias et n'aurait évidemment pas plus à la famille royale.



Voilà que quelques jours plus tard, le journal anglais The Times révèle que la duchesse de Sussex, qui avait mis fin à sa carriàre d'actrice suite à l'annonce de son mariage, aurait signé un contrat de doublage important avec les studios Disney. On ne sait pas encore pour quel projet exactement, mais il est précisé que son salaire sera versé à l'association caritative Elephants Without Borders, qui vient en aide aux éléphants en difficulté.





Karwai Tang/WireImage/Getty Images



Meghan Markle est de retour au Canada depuis quelques jours, où elle a rejoint son fils Archie.



Rappelons que lors de l'annonce de leur retrait partiel de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont expliqué qu'ils avaient l'intention de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Ils prendront notamment leurs distances par rapport à cette institution, tout en continuant de supporter la reine Élisabeth II.