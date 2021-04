Nouveautés Crave et Netflix: que regarder ce weekend?

Vous vous demandez si vous devriez commencer une nouvelle série fascinante en fin de semaine ou plutôt vous faire un marathon cinéma à la maison?

Ça tombe bien, des tonnes de nouveautés sont arrivées sur Crave et Netflix au cours des derniers jours!

Voici nos suggestions ciné et télé à regarder en rafale ce weekend :

Crave

Ibiza

Philippe doit s'attirer les faveurs des deux adolescents de Carole avant d'envisager toute relation sérieuse. Il conclut alors un marché avec le fils aîné : s'il obtient son bac, c'est lui qui choisira la destination des prochaines vacances.

Une comédie française avec Frédérique Bel, Leopold Buschbaum et Christian Clavier.

Ado rebelle ou criminelle?

Une enseignante respectée dans un collège privé voit sa vie chamboulée par l'arrivée d'une nouvelle élève, qui est la fille qu'elle a donnée en adoption il y a 17 ans.

Un long métrage avec Amalia Williamson, Natalie Brown et Sydney Meyer.

Misbehavior, version française

En Angleterre, en 1970, un groupe de militantes féministes décident de lutter contre le sexisme en bouleversant un important concours de beauté se déroulant à Londres.

Un drame avec Keira Knightley, Greg Kinnear, Gugu Mbatha-Raw et Jessie Buckley.

Le clown tueur et Candyman

Crave

Au cours des années 1970, des milliers d'adolescents ont disparu en Amérique du Nord. Certains sont rentrés chez eux, d'autres ont disparu sans laisser de traces. Et certains ont été brutalement assassinés par deux des tueurs en série les plus prolifiques de l'époque : John Wayne Gacy, le clown tueur, et Dean Corll, le Candy Man.

Une série documentaire à donner froid dans le dos!

Netflix

Vol au musée : le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art

En 1990, deux hommes déguisés en policiers s’infultrent dans un musée de boston et volent une fortune en oeuvres d’art. Entrez dans les coulisses de ce crime audacieux.

Une minisérie documentaire en 4 épisodes.

Thunder Force

Deux meilleures amies forment un duo improbable de superhéroïnes quand l’une d’entre elles invente une formule capable de donner des superpouvoirs aux gens ordinaires.

Une comédie d’action avec Melissa McCarthey, Octavia Spencer et Jason Bateman.

Le chaînon manquant

Ce long métrage, des créateurs du succès Coraline, nous plongera dans l'univers d'un chercheur de mythes et créatures. Ce dernier s'embarque dans un périple fascinant afin de prouver l'existence d'une bête légendaire, le Chaînon manquant.

Un long métrage d'animation pour toute la famille!

Noovo.ca

Juste nous deux

Ébranlée par les deux criminels aux trousses de Robin et Étienne, Joëlle décide finalement de prendre la fuite avec Mathieu pour s’éloigner du danger imminent, mais surtout, pour mettre fin à sa relation avec Robin. C'est possible d'écouter la saison 1 et 2 en rafale, juste ici.

L'amour est dans le pré - Saison 9

Noovo

La saison complète est disponible sur Noovo.ca. Si vous n'avez pas encore vue les histoires d'amour des 5 agriculteurs de la plus récente saison, les épisodes sont tous disponibles.

Big Brother Célébrités

Noovo

Tu vivais sur une autre planète cet hiver? Tu peux regarder en entier Big Brother Célébrités.

