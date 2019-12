Olivia Newton John et John Travolta renfilent leur costume de Grease!

Des mordus du film Grease ont vécu un moment extraordinaire, cette semaine en Floride!

Les vedettes de la mythique comédie musicale, Olivia Newton-John et John Travolta, ont accepté de se joindre à l'événement Meet N' Grease.

En plus de monter sur scène et de chanter avec leurs admirateurs, ce qu'ils avaient déjà fait par le passé, les acteurs ont reporté leurs célèbres costumes!

Pour la première partie de la journée, Olivia Newton-John portait l'ensemble conservateur jaune et blanc de Sandy. John Travolta, lui, était déjà en perfecto de cuir et portait une perruque lui donnant le look iconique du beau Danny Zuko!

Pour leur apparition finale devant public où ils ont chanté We Go Together, le duo était vêtu en noir de la tête aux pieds!

Voici des vidéos de cette journée magique où les stars de Grease ont renfilé les tenues de Sandy et Danny pour la première fois en 41 ans :

