Olivia Wilde et Harry Styles sont en couple!

Alerte au nouveau couple : Olivia Wilde et Harry Styles sont officiellement en couple!

L'ex-membre de One Direction et l'actrice hollywoodienne ont assisté à un mariage très privé, cette semaine à Montecito en Californie. Harry Styles y était en tant qu'invité et célébrant : il a officialisé l'union de Jeffrey Azoff, son gérant, et de son amoureuse.

Pour l'occasion, il a emmené sa belle Olivia Wilde avec lui et les tourtereaux se sont tenus par la main tout au long de la cérémonie.

Selon TMZ, seulement une quizaine de personnes étaient présentes lors de ce mariage respectant les mesures sanitaires imposées pendant la pandémie.

Olivia Wilde est ensuite allée chez Harry Styles, à Los Angeles, où ils ont été aperçus par des paparazzis.

Il faut dire que les deux vedettes ont passé l'automne ensemble. Olivia Wilde réalise le nouveau film Don't Worry Darling et y tient aussi l'un des rôles principaux aux côtés de Harry Styles. Une chimie s'est rapidement développée entre les deux acteurs pendant le tournage... et ils ont finalement décidé de se montrer main dans la main en public!

Rappelons qu'il y a quelques semaines, on apprenait qu'Olivia Wilde et Jason Sudekis s'étaient séparés au cours de l'année 2020. Ils étaient en couple depuis 2011 et ont eu deux enfants ensemble.

Noam Galai/Getty Images for FIJI Water

De son côté, Harry Styles a précédemment été en couple avec Taylor Swift et Camille Rowe, une modèle française.

On souhaite beaucoup de bonheur à l'actrice de 36 ans avec son bel Anglais de 26 ans!

Vous aimerez aussi: