Patricia Arquette frappe une actrice au visage avec son Golden Globe

Joey King a reçu le Golden Globe de Patricia Arquette en plein dans le front, hier soir!

L'accident a eu lieu alors qu'elles prenaient la pose ensemble à l'after-party des Golden Globes 2020.

Les covedettes de la série The Act semblaient avoir déjà consommé quelques cocktails lorsqu'elles se sont présentées ensemble devant les photographes.

Entre deux accolades, Patricia Arquette a heurté Joey King avec son trophée. Résultat : elle a eu une prune bien visible dans le front!

Voici l'incident croqué sur le vif et la publication de Joey King racontant l'anecdote :

Amanda Edwards/WireImage

Patricia Arquette accidentally hit me in the head with her Golden Globe. That sentence will give me bragging rights for the rest of my life. @PattyArquette pic.twitter.com/lQDewQpa1C