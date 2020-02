Raphael Coleman, enfant-vedette de Nounou McPhee, meurt à 25 ans!

C'est avec la plus grande des tristesses que l'on apprend la mort de Raphael Coleman, l'un des enfants-vedettes qui avait marqué toute une génération dans le film Nanny McPhee (Nounou McPhee) paru en 2005!



IMDB



Âgé de 25 ans, Raphael est décédé soudainement jeudi dernier alors qu'il faisait du jogging. Celui qu'on a connu dans la peau d'Eric Brown, petit rouquin fanatique de sciences et d'expériences de toutes sortes, n'avait aucun problème de santé selon ses proches. Sa mère et son beau-père ont confirmé la nouvelle sur Twitter vendredi dernier:

«Repose en paix mon fils bien-aimé, Raphael Coleman, aka Iggy Fox. Il est mort en faisant ce qu’il aimait, travailler pour la cause la plus noble de toutes. Sa famille ne pourrait pas être plus fière. Célébrons tout ce qu’il a accompli dans sa courte vie et chérissons son héritage»



Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG