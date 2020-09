Rebel Wilson de Pitch Perfect dévoile son impressionnante perte de poids

Rebel Wilson a surpris un bon nombre de ses abonnés cette semaine! La nouvelle silhouette de l'actrice phare de Pitch Perfect, alias «Fat Amy», a fait réagir plusieurs internautes, qui se sont empressés de commenter via sa page Instagram.

Eh oui, l'année 2020 aura été synonyme de remise en forme ainsi que de prendre soin de sa santé mentale, émotionnelle et physique pour la comédienne. Après avoir complètement modifié son régime alimentaire, l’actrice australienne de 40 ans s'est mise à faire de l'exercice physique six fois par semaine et a bu des tonnes d'eau! Après avoir perdu plus de 18 kilos (40 livres), la star se donne maintenant comme objectif de perdre 8 kilos (18 livres) supplémentaires afin d'atteindre son but ultime. Évidemment, sa métamorphose fait jaser sur les réseaux sociaux!





La preuve? Elle rayonne sur de nouvelles photos dans une superbe robe marine!





En janvier dernier, Rebel s'était promis de faire de l'année 2020 «l’année de la santé»... c'est pari tenu pour l'hilarante actrice!

«Ce n'est pas seulement comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C'est plus que ça, il s'agit de comprendre pourquoi je mangeais trop et pourquoi j'avais un travail qui me faisait gagner beaucoup d'argent pour être plus grosse, ce qui peut parfois être perturbant», dévoilait-elle.





Au cours des dernières semaines, la chanteuse Adele, tout comme la femme d'affaires et chanteuse Jessica Simpson ont aussi dévoilé leur impressionnante perte de poids!



