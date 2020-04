Rupert Grint de Harry Potter va être père pour la première fois!

Accio couches et biberons à profusion!!!

Certaines nouvelles sont plus magiques que d'autres... et celle-ci en fait partie! Rupert Grint, alias le rouquin des aventures de Harry Potter, connaîtra sous peu les joies de la paternité!



Karwai Tang/WireImage via Getty IMages



La star qui a prêté ses traits au personnage culte de Ron Weasley sera père pour la toute première fois puisque son amoureuse de longue date, la belle Georgia Groome, attend la cigogne!

Les amoureux ont été aperçus ensemble dans les rues de Londres et c'est le joli ventre rebondi de l'actrice qui a mis la puce à l'oreille aux paparazzis!





Le meilleur ami de Harry Potter (qui est aujourd'hui âgé de 31 ans) et sa conjointe de 28 ans, l'actrice qu'on a pu voir dans Double Date et Angus, Thongs and Perfect Snogging, sont en couple depuis 2011!





Nul doute, ce futur poupon sera aux anges lorsque viendra le temps de l'heure du conte avant d'aller dormir alors que son papa lui racontera les mille et un secrets de Poudlard...



