Rupture pour Ben Affleck

C'est avec tristesse que l'on apprend la rupture de Ben Affleck et Ana de Armas. Les comédiens, qui étaient en couple depuis l'an dernier, ont décidé de prendre des chemins différents.

«Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas s'installer à Los Angeles et Ben y est obligé, comme ses enfants habitent à Los Angeles. La rupture est aussi amicale qu’elle peut l’être. Ana est géniale, mais je pense qu’il faut mentionner que Ben a une famille et qu’il veut vraiment être présent pour ses trois enfants et Ana est à un endroit différent dans sa vie», explique une source à People.

L'actrice de Knives Out et Blade Runner 2049 a mis fin à leur relation huit mois après avoir officialisé son couple sur Instagram, en avril dernier (photo ci-dessous)!



Instagram d'Ana de Armas



Ben Affleck (48 ans) et Ana de Armas (32 ans) s'étaient rencontrés sur le plateau de tournage du film Deep Water, en Nouvelle-Orléans, en 2020.



BG004/Bauer-Griffin/GC Image

MEGA/GC Images



Lors de la pandémie, les paparazzis se sont gâtés allègrement en prenant les amoureux en photo plusieurs fois par jour alors qu'ils prenaient des marches avec leurs chiens ou sortaient faire des courses!



