Rupture surprise pour Olivia Wilde et Jason Sudekis

Ahhhh nonnnn! Ils étaient siiii cute ensemble!

C'est avec la plus grande des surprises que l'on apprend la rupture du petit couple chéri formé par Olivia Wilde et Jason Sudekis!





Après neuf ans d'amour, les amoureux ont décidé de prendre des chemins différents!

«Olivia et Jason sont restés de bons amis et ont réussi à trouver le bon équilibre pour continuer à élever leurs enfants ensemble. Leurs enfants sont leur priorité et constituent le cœur de leur famille!», a dévoilé une source à People.

La réalisatrice/actrice et le comédien sont en couple depuis 2011; en 2012, Jason a demandé la main de sa belle et elle a dit «Oui».





Le couple a eu ensemble deux enfants: Otis, âgé de six ans et Daisy, âgée de quatre ans.

Rien ne laissait présager leur rupture, Olivia et Jason avaient d'ailleurs été aperçus ensemble à la plage de Malibu lors de la fête du Travail, en septembre dernier.



