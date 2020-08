Une suite au film Dirty Dancing avec Jennifer Grey, 33 ans après sa sortie!

Vous allez avoir la toune dans la tête dans 3-2-1...

«I've had the time of my life! No, I never felt like this before...Yes I swear it's the truth and I owe it all to you!»

La célèbre interprète de Baby renouera avec le rôle qui a propulsé sa carrière jadis puisqu'une suite du film culte Dirty Dancing est présentement en préparation!













33 ans plus tard, Jennifer Grey se glissera à nouveau dans la peau de Frances «Baby» Houseman qu'elle tenait dans le film emblématique de 1987!



Jon Kopaloff/FilmMagic



C'est le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer, qui a vendu la mèche, dévoilant que Jennifer Grey jouerait à nouveau dans le film plus qu'attendu, en plus d'en être la productrice. C'est Jonathan Levine (50/50, Long Shot, Warm Bodies) qui a réalisera la suite de Danse lascive!

«Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendent», a confié Jon Feltheimer lors d’une conférence téléphonique.

Dirty Dancing a empoché pas mois de 210 millions $US à travers le monde et sa chanson-titre, I’ve Had the Time of My Life, a remporté un Oscar et un Golden Globe!





Rappelons que Patrick Swayze est malheureusement décédé d’un cancer du pancréas en 2009, à l’âge de 57 ans.



