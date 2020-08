Voyez la bande-annonce remplie d'action de Wonder Woman 1984!

Une nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot a été révélée!



Comme son nom l'indique, ce nouveau volet se déroulera dans les années 1980.



Dans les images, Diana Prince affronte sa nouvelle ennemie Cheetah, interprétée par Kristen Wiig. Cette dernière lui donnera sans aucun doute du fil à retordre. Elle peut se transformer en animal et se déplacer à toute vitesse!



Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend, voici la bande-annonce officielle de Wonder Woman 1984 :









Après avoir été reporté en raison de la pandémie de coronavirus, Wonder Woman 1984 sera finalement à l'affiche partout le 2 octobre prochain.



On a très hâte de découvrir les nouvelles aventures de notre super-héroïne préférée! Et vous?





