Voyez Emma Stone dans l'effrayante bande-annonce de Cruella!

Les studios Walt Disney ont enfin dévoilé la bande-annonce très attendue de Cruella, mettant en vedette Emma Stone dans le rôle titre!



Le nouveau film se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de la révolution punk rock, et suit Estella, une jeune arnaqueuse intelligente et créative déterminée à se faire un nom avec ses créations. Estella se lie d'amitié avec de jeunes voleurs qui apprécient son appétit pour le mal et ensemble ils s’établissent, à leur façon, dans les rues de Londres. Un jour, le flair d'Estella pour la mode attire l'attention de la baronne von Hellman, une légende de la mode d’une dangereuse élégance incarnée par Emma Thompson. Leur relation déclenche une série d'événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté cruel et à devenir la méchante Cruella, brillante et un peu démente.



Voyez l'effrayante bande-annonce ci-dessous :







Emma Stone est complètement méconnaissable dans la peau de la célèbre vilaine!

Rappelons que l'excellente Glenn Close avait également interprété le rôle de Cruella d'Enfer dans deux adaptations en prises de vue réelles, sorties respectivement en 1996 et 2000.





Evan Agostini - Getty Images



Cruella est réalisé par Craig Gillespie et sera présenté dès le 28 mai 2021. On a très hâte de voir ça!



Rappelons que la belle Emma Stone est actuellement enceinte!



La star attend son premier enfant avec son mari, le scénariste de l'émission « Saturday Night Live » Dave McCary. Voyez maintenant des photos de son adorable baby bump!



Vous aimerez aussi :