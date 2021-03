Voyez Hubert Lenoir dans la bande-annonce du film Like a House on Fire

La bande annonce du film canadien Like a House on Fire vient d'être dévoilée!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, ce long métrage mettra en vedette Hubert Lenoir et l'actrice Sarah Sutherland (Veep, Innocence).

La bande-annonce nous permet d'avoir un avant-goût de toute l'intensité et la tension dramatique de ce drame familial. De plus, les images sont magnifiques!

Voici la bande-annonce de Like a House on Fire avec Hubert Lenoir :

Ce drame du montréalais Jesse Noah Klein mettra aussi en vedette Jared Abrahamson (American Animals), Dominique Provost-Chalkley (Wyonna Earp) et Amanda Brugel (The Handmaid’s Tale).

Voici le synopsis du long métrage :

Dara retourne à la maison pour renouer les liens avec son mari et sa jeune fille qu’elle a quittés deux ans plus tôt. À son arrivée, elle découvre qu'une femme enceinte de 7 mois a pris sa place et que sa fillette ne la reconnaît plus. Like a House on Fire raconte le combat d’une femme qui souhaite retrouver la vie qu’elle a laissée derrière.

Lindsay Sarazin/Colonelle films

Le tournage a eu lieu en Ontario en 2019, soit avant la pandémie.

Le film prendra l'affiche en exclusivité au Québec au Cinéma du Parc de Montréal le 26 mars prochain. Il sera ensuite lancé en vidéo sur demande en anglais, langue originale, et en français, dès le 30 mars.

En ce qui concerne Hubert Lenoir, en plus de pouvoir le voir au cinéma ce mois-ci, on le retrouve dans le nouveau clip de la chanson La nuit se plaindre, une collaboration entre l'artiste et Robert Robert :

C'est l'amoureuse d'Hubert Lenoir, Noémie D. Leclerc, qui a réalisé le clip!

