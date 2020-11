Kamala Harris est entrée dans l'Histoire samedi en devenant la première femme vice-présidente des États-Unis!



La femme de 56 ans a su charmer les Américains dans les dernières semaines grâce à ses bonnes valeurs et son grand charisme. Elle est d'ailleurs déjà considérée comme une potentielle candidate à l'investiture du Parti démocrate en 2024 si Joe Biden prend la décision de ne pas briguer un second mandat.



Partout où elle passe, Kamala Harris attire tous les regards grâce à son style chic et élégant.



Voici 15 superbes looks de la star :





Paul Morigi/Getty Images

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Miikka Skaffari/Getty Images

Jerod Harris/Getty Images

Ethan Miller/Getty Images

Tim Mosenfelder/Getty Images

RB-Bauer-Griffin/Getty Images

Sara D. Davis/Getty Images





RB-Bauer-Griffin/Getty Images

Joe Raedle/Getty Images

Aaron J. Thornton/Getty Images

Anthony Harvey/Getty Images

Michael Kovac/Getty Images

Dimitrios Kambouris/Getty Images





Emma McIntyre/Getty Images



Alors que Joe Biden a été élu président des États-Unis, Donald Trump continue toujours de vivre dans le déni sur Twitter, clamant haut et fort qu'il a gagné les élections et soutient qu'il y a eu une fraude électorale. D'ailleurs, à l'annonce de la victoire de son opposant démocrate, celui-ci jouait paisiblement au golf. Voyez les photos virales maintenant!



