18 ans après leur rupture, Britney Spears et Justin Timberlake font la paix!

Actuellement confinée à la maison, Britney Spears partage quotidiennement des vidéos avec ses milliers de fans sur les réseaux sociaux!



La populaire chanteuse s'est filmée en train de danser sur la chanson «Filthy», un succès de son tout premier amoureux Justin Timberlake.



«Voilà ma version Snapchat ou TikTok ou peu importe ce qui est sensé être cool aujourd'hui! Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment... Je m'ennuie juste terriblement. PS : Je sais que nous avons eu une des plus grosses ruptures du monde il y a 20 ans... Mais hey, ce mec est un génie! Super chanson JT!», a écrit la star en légende de sa publication.



Justin Timberlake a aussitôt répondu à sa première flamme avec un emoji mort de rire. Les anciens tourtereaux ont ainsi fait la paix!



Voyez ci-dessous le fameux clin d'oeil de Britney Spears à son ex :

Rappelons que Britney Spears et Justin Timberlake ont formé le couple le plus iconique du début des années 2000. Leur histoire semble maintenant bien loin derrière eux : Britney Spears est en amour depuis 3 ans avec Sam Ashgari et Justin Timberlake est marié avec l'actrice Jessica Biel depuis 2012.





Jeffrey Mayer - Getty Images





