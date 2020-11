25 photos sexy de Kendall Jenner pour fêter ses 25 ans!

Kendall Jenner célèbre son 25e anniversaire aujourd'hui!



La top-modèle a vu le jour le 3 novembre 1995 à Los Angeles!



Suivie par plus de 141 millions d'abonnés sur Instagram, Kendall Jenner est l'une des personnalités les plus suivies de la plateforme. Véritable icône de mode, elle est rapidement devenue l'une des mannequins les plus riches de sa génération!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, on a pensé vous présenter les plus beaux looks de la star de Keeping Up with the Kardashians :

Bonne fête Kendall Jenner!



Kim Kardashian a aussi récemment célébré son anniversaire! On vous invite à voir 40 magnifiques looks de la femme d'affaires pour souligner ses 40 ans!



Vous aimerez aussi :