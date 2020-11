28 looks sexy de Miley Cyrus pour souligner son 28e anniversaire!

Miley Cyrus fête ses 28 ans aujourd'hui!



La chanteuse a vu le jour le 23 novembre 1992 à Nashville dans le Tennessee!



L'auteure-compositrice-interprète, qui est devenue célèbre à l'adolescence en interprétant le personnage Hannah Montana, s'est constamment réinventée au fil des années.



Afin de souligner cette journée toute spéciale, on a pensé vous présenter ses looks les plus sexy sur Instagram.

Voici 28 clichés fashion de la vedette pop :



Bonne fête Miley Cyrus! Rappelons que la star lancera son très attendu nouvel album Plastic Hearts ce vendredi.



