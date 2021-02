35 publicités du Super Bowl 2021 qui attireront l’attention ce soir

Avez-vous préparé votre réserve d’ailes de poulet, de popcorn et de boissons alcoolisées? Alors que certains regardent le Super Bowl pour le foot, d’autres attendent impatiemment la mi-temps pour en avoir plein les oreilles avec le numéro de The Weeknd... et le reste se fait un fun fou à découvrir tout l’argent dépensé par les compagnies américaines pour leurs fameuses publicités pendant les pauses! À noter que le coût d'une pub de 30 secondes pour être diffusée pendant le fameux Super Bowl est évalué à plus de 5,5 millions de dollars... kachiiiing!

Voici dès maintenant 35 pubs qui attireront l’attention dimanche lors du Super Bowl LV, où les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay se disputeront les grands honneurs depuis le Raymond James Stadium de Tampa, domicile des Buccaneers.



Cadillac



Cheetos





Dexcom

Uber eat









GM









Doritos









Mountain Dew





T-Mobile







Pepsi





Klarna



Tide









M&M









Robinhood









Ford









Bud Light









Alexa d'Amazon







Oikos







Indeed









Dawn









Sketchers









Fiverr









Mercari









Vroom









Pringles









Chipotle









Stella Artois









Frito-Lay









Squarespace







Helmanns









Michelob ULTRA









Rockstar Energy







Toyota



Miracle Gro







Jimmy John’s







Revoyez les publicités virales qui ont marqué l'histoire du Super Bowl et découvrez les meilleures pubs de tous les temps!



