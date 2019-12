5 fois où Kate Middleton a ébloui tout le monde cette année!

Kate Middleton est notre vedette du jour!

La duchesse de Cambridge a multiplié les sorties royales, cette année, prouvant chaque fois qu'elle a un excellent sens du style!

Toujours raffinée et sophistiquée, la célèbre brunette sait agencer ses vêtements afin d'obtenir un look à la fois moderne et intemporel.

Coup d'oeil sur 5 moments où Kate Middleton a ébloui tout le monde en 2019...

Lorsqu'elle a porté la couronne de Ladi Di en juin

Getty Images

Kate Middleton a de nouveau porté la célèbre couronne de la princesse Diana pour un banquet royal au début du mois de juin!

Avec sa longue robe blanche, elle a retenu toute l'attention lors de cette soirée soulignant la visite du président américain.

Lorsqu'elle est sortie vêtue de bleu pâle de la tête aux pieds

Getty Images

Pas question de se rendre au Royal Ascot sans être tirée à quatre épingles!

Toujours en juin, Kate Middleton a agencé un immense chapeau à fleurs Philip Treacy à une robe longue aux manches transparentes signée Elie Saab.

Lorsqu'elle a volé la vedette au Wimbledon 2019

Getty Images

Au mois de juillet, la mère des princes Louis et George et de la princesse Charlotte s'est rendue dans le « box » royal au tournoi de Wimbledon vêtue de noir et blanc.

Sa magnifique robe blanche était signée Suzannah Crabb et sa ceinture était une Alexander McQueen.

Lors de sa visite au Pakistan

Karwai Tang - Getty Images

En octobre 2019, la duchesse et le duc de Cambridge se sont rendus au Pakistan. Kate Middleton a alors porté différentes tenues toutes plus magnifiques les unes que les autres.

On a eu un gros coup de coeur pour cet ensemble turquoise et or!

Lorsqu'elle a porté une robe noire transparente

Samir Hussein/WireImage/Getty Images

Kate Middleton a fait tourner toutes les têtes lorsqu'elle est apparue au Royal Variety Performance vêtue d'une robe longue en dentelle, en novembre dernier.

La tenue noire transparente était signée Alexander McQueen.

Vous aimerez aussi: