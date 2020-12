L'acteur français Claude Brasseur est décédé

Triste nouvelle dans le monde du show-business en ce début de semaine : le célèbre acteur français Claude Brasseur est décédé. Il était âgé de 84 ans.



La nouvelle a été annoncée par son agent dans un communiqué envoyé aux médias.



« Claude Brasseur est décédé ce jour dans la paix et la sérénité entouré des siens. Il n’a pas été victime du Covid. Il sera inhumé à Paris dans le respect des règles sanitaires et reposera aux côtés de son père, au cimetière du Père-Lachaise à Paris », a indiqué Elisabeth Tanner, à la tête de l'agence Time Art.





Alain Benainous - Getty Images



Au cours de sa longue carrière, le comédien a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et dans une centaine de films, dont Camping et La Boum.



Il a entre autres tourné avec Jean-Luc Godard (Bande à part, 1964) et François Truffaut (Une belle fille comme moi, 1972).



En 1977, il a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle pour la comédie Un éléphant ça trompe énormément. Trois ans plus tard, il gagnait un deuxième César, cette fois pour le meilleur acteur, pour La guerre des police.

En terminant, pour mieux connaître ce célèbre personnage, on vous invite à revoir cette entrevue de 2016 sur TV5 Monde :







