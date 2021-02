Angelina Jolie glamour et sexy pour le Vogue UK!

Angelina Jolie est notre vedette du jour!

L'actrice oscarisée pose en couverture du numéro de mars 2021 du magazine de mode Vogue UK.



La magnifique séance photo a été réalisée à la résidence de la star à Los Angeles. Sur les images, Angelina Jolie est glamour et sexy dans plusieurs tenues fashion.

Voici les portraits en question :



Plus de quatre ans après sa séparation d'avec Brad Pitt, Angelina Jolie n'est toujours pas parvenue à trouver un accord permanent concernant la garde de ses enfants. Rappelons que les acteurs sont les parents de six enfants : Maddox (19 ans), Pax (16 ans), Zahara (15 ans), Shiloh (14 ans), Knox et Vivienne (12 ans).



Au cours de cette entrevue, Edward Enninful, le rédacteur en chef du Vogue UK, a demandé à la vedette si elle était heureuse à cette étape de sa vie, après avoir vécu toutes ces épreuves.



« Je ne sais pas. Les dernières années ont été assez difficiles. Je me suis concentrée sur la guérison de notre famille. Ça revient lentement. [...] Mais je n'y suis pas encore. J'espère y parvenir », a-t-elle confiée.



Angelina Jolie a aussi dévoilé au Vogue UK les indispensables qui se trouvent dans son sac à main... Découvrez les images ci-dessous!







