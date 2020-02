Ashley Graham partage une première photo de son petit garçon

Ashley Graham est une maman comblée!



On connaît maintenant le prénom du petit bébé du populaire mannequin. Le petit garçon, né le 18 janvier dernier, se nomme... Isaac Menelik Giovanni Ervin!



La superstar a également partagé une première photo du nouveau-né ce lundi 3 février à ses milliers abonnés sur Instagam. Voyez l'adorable cliché di-dessous :





Ashley Graham et son mari Justin Ervin avaient annoncé attendre leur premier enfant en août dernier en publiant une mignonne vidéo d'eux enlacés.



«Il y a 9 ans aujourd'hui, j'ai épousé l'amour de ma vie. Il s'agit de la plus belle histoire avec ma personne préférée au monde! Aujourd'hui, nous sommes chanceux, reconnaissants et excités de célébrer notre famille qui s'agrandit! Joyeux anniversaire @mrjustinervin❤️ La vie sera très bientôt encore meilleure. 😘»



Tout au long de sa grossesse, Ashley Graham a partagé plusieurs messages sur l'acceptation de soi sur les réseaux sociaux, dont une photo de son corps sans retouche, marqué par des vergetures. Ses publications honnêtes et sans filtre sont très inspirantes!





Toutes nos félicitations aux nouveaux parents! On a hâte de découvrir le visage du petit garçon!



