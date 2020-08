Bonne fête Meghan Markle: ses 10 robes les plus colorées!

Meghan Markle célèbre son anniversaire aujourd'hui!

La populaire brunette est née le 4 août 1981. Elle fête donc ses 39 ans! Son signe astrologique est Lion.

Gageons qu'elle souligne cette journée toute spéciale avec son amoureux, Harry, leur fils, le prince Archie, et sa mère, Doria, qui habite avec eux en Californie!

De notre côté, on vous invite à revoir les 10 robes les plus colorées de Meghan Markle :

Karwai Tang/WireImage via Getty Images

Celle qui a renoncé à son titre royal au début de l'année a enfilé cette sublime robe rouge pour assister au Mountbatten Festival of Music au Royal Albert Hall en mars dernier.

Phil Noble - Pool/Getty Images

Lors d'une visite royale à l'université de Fiji, en octobre 2018, Meghan Markle a choisi cette robe à motifs ultracolorés!

Gareth Cattermole/Getty Images

En mars 2020, lors du retour de Meghan et Harry à Londres avant de déménager pour de bon, la célèbre brunette s'est présentée au Commonwealth Day Service 2020 vêtue en vert de la tête aux pieds!

Pool/Samir Hussein/WireImage via Getty Images

Impossible d'oublier la splendide robe à cape bleu ciel de la star lors de son séjour à Fiji en 2018!

Paul Drinkwater/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

On vous ramène maintenant en 2006, alors que Meghan Markle était l'une des beautés de l'émission Deal or No Deal, l'équivalent du Banquier américain!

Max Mumby/Indigo/Getty Images

Aux WellChild Awards à Londres en octobre 2019, l'épouse de Harry a choisi une robe vert émeraude qui n'a laissé personne indifférent!

Samir Hussein/WireImage via Getty Images

Toujours à Londres, cette fois en mars dernier, Meghan Markle et son époux sont sortis sous la pluie pour se rendre à un événement de charité.

Leurs sourires radieux et la robe éclatante de la star ont réussi à chasser la grisaille!

Karwai Tang/WireImage via Getty Images

Meghan Markle a enfilé cette robe midi rouge cerise lors de son passage au royaume de Tonga, à l'automne 2018.

Yui Mok - WPA Pool/Getty Image

Jaune canari. C'est la couleur de la tenue choisie par Meghan Markle pour assister à un événement de charité à Londres, en juillet 2018.

Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

On termine avec l'un des looks les plus colorés de l'ancienne duchesse de Sussex : son large manteau rouge vif porté sur une robe longue violette! C'était en janvier 2019, alors qu'elle était enceinte de son petit garçon.

