Britney Spears partage une rare photo avec ses deux fils

Britney Spears a partagé une rare photo avec ses enfants, cette semaine!

Le superbe cliché nous montre la chanteuse avec ses deux fils lors d'une balade en plein air. En regardant l'image, une chose nous saute aux yeux : Sean (15 ans) et Jayden (14 ans) ont bien grandi!



Voici le cliché de la star et ses garçons :

« C’est fou comme le temps passe vite. Mes garçons sont si grands maintenant. Je sais, je sais, c’est très dur pour n’importe quelle maman surtout quand ils grandissent si vite. Je n'ai pas partagé de photos d'eux depuis un certain temps car ils sont à l'âge où ils veulent exprimer leur propre identité et je comprends tout à fait... Mais j'ai fait de mon mieux pour faire ce montage cool et devinez quoi... Ils me laissent enfin poster ! », a écrit Britney Spears sous sa publication.

Sean et Jayden sont nés du précédent mariage de la vedette américaine avec Kevin Federline. Ces derniers vivent avec leur père et passent de temps à autres du temps avec leur célèbre mère.



Rappelons que le documentaire-choc Framing Britney Spears est disponible dès maintenant sur Crave.

Ce long métrage du New York Times fait la lumière sur l'aberration légale emprisonnant la superstar, qui est sous la tutelle de son père qui gère tous ses avoirs et examine toutes ses décisions. On y déplore également la façon dont les médias et l'entourage de Britney Spears l'ont traitée.



