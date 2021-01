Céline Dion fait ses adieux à Larry King

Le légendaire animateur Larry King est décédé ce samedi à l'âge de 87 ans.



L'annonce de son décès a créé un véritable onde de choc à Hollywood. Plusieurs stars ont rendu hommage à la star sur les réseaux sociaux en partageant des vidéos et des photos.



Céline Dion a réagi avec beaucoup d'émotions à la disparition de ce dernier en publiant une photo souvenir à ses côtés.



« Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis », a-t-elle écrit.



La chanteuse a été interviewée à plusieurs reprises par Larry King depuis le début de sa carrière. C'est d'ailleurs sur le plateau de l'émission de l'animateur en 2005 que la star était devenue virale avec ses paroles « Take a kayak » (« Prenez un kayak! »), au sujet de l'ouragan Katrina.





Par ailleurs, Céline Dion a lancé un message important de santé publique, la semaine dernière, à ses fans sur les réseaux sociaux. La célèbre diva a encouragé ses fans Canadiens à télécharger l'application Alerte COVID afin de limiter la propagation du coronavirus. Découvrez ce qu'elle avait à dire ici.





Gotham/Getty Images





