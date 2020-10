Céline Dion souligne tendrement l'anniversaire de ses jumeaux avec des photos souvenirs!

Céline Dion célèbre un anniversaire bien important, cette semaine!



En ce 23 octobre, ses jumeaux Nelson et Eddy fêtent leur 10e anniversaire. Pour l'occasion, la diva a partagé des photos souvenirs de ceux-ci dans les feuilles d'automne. Les garçons ont tellement grandi!



« Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore... », a écrit la star en légende de sa publication sur Instagram.



Voyez les superbes photos ci-dessous (utilisez la flèche au centre de la publication pour voir toutes les images) :



On craque! Ils sont tellement mignons!

Céline DIon a publié une rare photo d'elle avec ses fils Nelson et Eddy, à l'occasion du Spirit Day, le 15 octobre dernier. Cette journée, qui a lieu chaque année, est organisée en soutien aux jeunes LGBTQ+ victimes de harcèlement et de violences, en particulier à l’école.



Quelle belle famille!



Voyez une photo de Céline Dion au naturel posant sous un sublime coucher de soleil, dévoilée un peu plus tôt ce mois-ci sur les réseaux sociaux!



Vous aimerez aussi :