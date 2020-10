Chrissy Teigen et John Legend annoncent le décès de leur bébé dans un message bouleversant

Chrissy Teigen et John Legend ont perdu le bébé qu'ils attendaient.



Le mannequin a été hospitalisée pour d'importants saignements au cours du week-end et la situation a rapidement pris un tournant dramatique.



La star a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux, dévoilant des photos bouleversantes en pleurs à l'hôpital. Sur l'une des images, Chrissy Teigen tient son bébé dans une couverture, alors que John Legend repose sur son épaule.



« Nous sommes en état de choc, et souffrons de cette sorte de douleur dont on entend habituellement parler, que l'on n'a jamais ressenti. Nous n'avons pas pu stopper les saignements et donner au bébé les fluides dont il avait besoin, malgré les transfusions. Ce n'était pas suffisant.



Nous n'avons jamais choisi les prénoms de nos bébés avant leur naissance, nous le faisions juste avant de quitter l'hôpital. Mais cette fois, nous avons commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Alors il sera toujours Jack pour nous. Jack a fait tellement d'efforts pour faire partie de notre famille, et il en sera un membre, pour toujours.

Je suis si désolée que les premiers et seuls moments de ta vie aient été si compliqués, que nous n'ayons pas pu te donner le foyer dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons toujours », a écrit Chrissy Teigen en légende de sa publication.



De son côté, John Legend a partagé le message déchirant de son épouse sur Twitter avec un message d'amour à son fils : « Nous t'aimons Jack ».



We love you, Jack 🖤🖤🖤🖤🖤 https://t.co/ySFzJB5e6k — John Legend (@johnlegend) October 1, 2020





Rappelons que John Legend et Chrissy Teigen sont les parents d'une fille, Luna (4 ans) et d'un garçon, Miles (2 ans).





