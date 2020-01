Controverse royale: les meilleurs memes sur Meghan et Harry!

Déjà près d'une semaine s'est écoulée depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu'ils quittent partiellement la famille royale!

Une décision qui n'a pas été très bien digérée par la reine Élisabeth II, bien qu'elle accepte qu'ils déménagent au Canada.

À travers les différentes informations sur le sujet qui circulent sur le web, une foule de memes hilarants ont été créés!

On a donc pensé vous présenter les meilleurs blagues sur le sujet, qui porte maintenant le nom de « Megxit »

Meghan & Harry to the Royal Family: pic.twitter.com/QqXtiVWADu

I'm seeing a lot of #Megxit but no #Harryverderci