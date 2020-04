COVID-19 : Angelina Jolie lance un cri du coeur pour aider les enfants victimes de violence

Depuis maintenant plusieurs semaines, des millions de personnes sont confinées à la maison afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Alors que de nombreuses victimes de violence conjugale sont actuellement isolées avec leur agresseur, plusieurs enfants souffrent en silence.



Angelina Jolie a adressé ce sujet important lors d'une entrevue avec le magazine Time. La célèbre actrice souhaite que la population soit plus solidaire pendant ces moments plus difficiles. Selon elle, il est de la responsabilité de tous et chacun de prendre soin des personnes plus vulnérables pendant cette crise.



«Je pense qu'il est très important que les gens entendent ça : pour prendre soin les uns des autres, prenez des nouvelles. Soyez présents, soutenez-vous, gardez vos yeux ouverts, que vous soyez un professeur ou un ami. J'espère vraiment que les gens qui entendent ça tendront leur main, qu'ils prêteront plus attention et qu'ils ne resteront pas dans une situation où ils se diront que ce n'est pas de leurs affaires. Parce que ces enfants ne vont plus à l'école maintenant et les professeurs ne peuvent plus voir les bleus et ne savent pas ce qui se passe dans certaines maisons.»





Frazer Harrison - Getty Images



Rappelons qu'Angelina Jolie a versé 1 million de dollars à No Kid Hungry, un organisme qui vient en aide aux enfants dans le besoin. D'autres stars généreuses ont également fait des dons pour lutter contre le coronavirus, dont Rihanna, Kylie Jenner et Lady Gaga.

