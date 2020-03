COVID-19 : le couple royal inquiet pour la santé de la reine Elizabeth II

En pleine pandémie de coronavirus, le prince Harry et Meghan Markle risquent de ne pas revoir la reine Elizabeth II avant un bon moment. Invités par cette dernière pour un séjour à Balmoral en Écosse cet été, le duc et la duchesse de Sussex craindraient de ne pas pouvoir voyager dans les prochains mois.



Une source anonyme a dévoilé au Sun : «Harry et Meghan espèrent toujours qu'ils pourront revenir passer du temps avec la reine. Ils attendent cette visite avec impatience et espèrrent qu'au moment du voyage, prévu pour juin ou juillet, la situation sera enfin stabilisée.»



De plus, le prince Harry serait inquiet pour la santé de son père et sa grand-mère, même si des mesures ont été mises en place pour les protéger, dont l'annulation de tous leurs engagements royaux à venir. La reine Elizabeth II se retirera d'ailleurs pour plusieurs semaines dans son château à Windsor par mesure de précaution.



Le prince Harry et Meghan Markle ont adressé un message rassurant à leurs fans cette semaine sur les réseaux sociaux : «Nous vivons des temps incertains. Et maintenant, plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. [...] Il y a tellement de personnes dans le monde qui ont besoin de soutien en ce moment même, qui travaillent sans relâche pour répondre à la crise, que ce soit en coulisses, sur le front ou bien à la maison. Nos vies sont toutes plus ou moins affectées par cela. La façon dont nous approchons la situation entre nous et entre communautés, avec empathie et gentillesse, est primordiale en ce moment.»







